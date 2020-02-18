Владимир Винокур одобрил возвращение Елены Степаненко на канал «Россия 1»

«Тема с разводом является нашумевшей. Лена – талантливый человек, поэтому, если «Россия 1» ее позвала, то это решение руководства, а не ее просьба. Ей остается либо согласиться, либо честно сказать: «Я не справлюсь!» Остальное комментировать не собираюсь», - цитирует Nation News Винокура.



