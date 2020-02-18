Владимир Винокур одобрил возвращение Елены Степаненко на канал «Россия 1»
Владимир Винокур одобрил скорое возвращение Елены Степаненко на канал «Россия 1». Экс-супруга Евгения Петросяна станет ведущей нового юмористического шоу.
Инсайдеры рассказали, что Степаненко обдумала предложение руководства холдинга ВГТРК, но пока не подписала контракт. Дата съемок и концепция проекта держатся в секрете. Приглашение артистки на федеральный канал может быть связано с ее растущими рейтингами. Премьера состоится в ближайшее время.
Ранее Степаненко отреагировала на новость о беременности помощницы ее бывшего мужа Татьяны Брухуновой. Знаменитость не стала изображать из себя ревнивицу, заявив, что ребенок – всегда хорошо.
Инсайдеры рассказали, что Степаненко обдумала предложение руководства холдинга ВГТРК, но пока не подписала контракт. Дата съемок и концепция проекта держатся в секрете. Приглашение артистки на федеральный канал может быть связано с ее растущими рейтингами. Премьера состоится в ближайшее время.
«Тема с разводом является нашумевшей. Лена – талантливый человек, поэтому, если «Россия 1» ее позвала, то это решение руководства, а не ее просьба. Ей остается либо согласиться, либо честно сказать: «Я не справлюсь!» Остальное комментировать не собираюсь», - цитирует Nation News Винокура.
Ранее Степаненко отреагировала на новость о беременности помощницы ее бывшего мужа Татьяны Брухуновой. Знаменитость не стала изображать из себя ревнивицу, заявив, что ребенок – всегда хорошо.