Сенатор США назвал гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками «кошмаром» для авианосцев
Новые гиперзвуковые ракеты, которые скоро оснастят ядерными боеголовками, могут оказаться «кошмаром» для авианосцев. Свое мнение относительно оружия высказал сенатор США Ангус Кинг.
Вашингтон собирается начать тестирование новых гиперзвуковых ракет до конца года. Благодаря интеграции в них ядерных боеголовок можно всего одним точным ударом топить суда любого класса. Дальность полета устройства не уточняется, но говорится о большом расстоянии. Все детали власти США обнародуют перед испытаниями.
Американцы испытали свою первую гиперзвуковую ракету в январе на полигоне в Сесиле (Флорида). X-60A создана силами компании Generation Orbit Launch Services.
Вашингтон собирается начать тестирование новых гиперзвуковых ракет до конца года. Благодаря интеграции в них ядерных боеголовок можно всего одним точным ударом топить суда любого класса. Дальность полета устройства не уточняется, но говорится о большом расстоянии. Все детали власти США обнародуют перед испытаниями.
Американцы испытали свою первую гиперзвуковую ракету в январе на полигоне в Сесиле (Флорида). X-60A создана силами компании Generation Orbit Launch Services.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:20