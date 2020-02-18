Сенатор США назвал гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками «кошмаром» для авианосцев





Вашингтон собирается начать тестирование новых гиперзвуковых ракет до конца года. Благодаря интеграции в них ядерных боеголовок можно всего одним точным ударом топить суда любого класса. Дальность полета устройства не уточняется, но говорится о большом расстоянии. Все детали власти США обнародуют перед испытаниями.Американцы испытали свою первую гиперзвуковую ракету в январе на полигоне в Сесиле (Флорида). X-60A создана силами компании Generation Orbit Launch Services.