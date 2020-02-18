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Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей мамы

Маме Даны Борисовой недавно исполнилось 65 лет, в честь чего любящая дочь решила удивить её необычным подарком. Российская телеведущая приобрела жилплощадь в Крыму для своей родительницы.

Дана Борисова долгое время не могла найти общий язык с собственной матерью, однако недавно их отношения наладились. Кроме того, в ходе нового интервью телезвезда призналась, что даже подарила родительнице двухуровневую квартиру в Крыму. По словам ведущей, её мама теперь является счастливой хозяйкой апартаментов в Судаке, из окон которых открывается отличный вид на Генуэзскую крепость. Единственным нюансом Борисова называет напряженность между 12-летней дочерью Полиной и её бабушкой.

Причиной подобного конфликта знаменитость называет сложный подростковый возраст, который вынуждает девочку "вести себя неподобающим образом" по отношению к матери Борисовой. Полина также недавно поссорилась с родительницей, которую обвинила в том, что на вернулась к употреблению наркотиков. Известно, что звезда экрана проходила реабилитацию в 2017 году, пока её дочь находилась в Лондоне с отцом. После выписки Борисовой приходилось долго убеждать экс-мужа оставить наследницу на её попечении, несмотря на протесты последней.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:59

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