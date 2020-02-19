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«Посуда бьется на счастье»: Эвелина Бледанс порассуждала о житейской мудрости

Российская актриса Эвелина Бледанс порассуждала о житейской мудрости в личном блоге Instagram. Опубликованная примета, которая начинается словами: «Я верю, что посуда бьется на счастье», сопровождалась откровенной и неоднозначной фотографией знаменитости.

50-летняя актриса кино, телеведущая и певица обладает большим личным опытом как в творческой сфере, так и в личной жизни. Кроме головокружительного успеха в театре и на телевидении Эвелина Бледанс трижды состояла в браке и воспитывает двоих сыновей, один из которых родился с синдромом Дауна. Профессионал в комедийном жанре с достоинством переносит все жизненные трудности и время от времени делится своими заметками в социальной сети.

Недавняя запись актрисы удивила подписчиков блога. Некоторые осудили Эвелину Блендас за откровенную фотографию, но большинство, напротив, положительно откликнулись в многочисленных комментариях под снимком. В кадре артистка запечатлена в полуспортивном образе, который разбавляет удлиненный пиджак. Неоднозначности образу добавляют оголенные части тела и поза телеведущей. В тоже время поклонники отмечают, что она «замечательно выглядит для своего возраста» и обладает «безупречной фигурой».

Однако суть опубликованной записи заключалась в подписи, а не в самом фото. Актриса написала короткую заметку из своей жизни, которую подытожила фразой, что «посуда бьется на счастье».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 02:00

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