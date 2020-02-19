«Посуда бьется на счастье»: Эвелина Бледанс порассуждала о житейской мудрости

50-летняя актриса кино, телеведущая и певица обладает большим личным опытом как в творческой сфере, так и в личной жизни. Кроме головокружительного успеха в театре и на телевидении Эвелина Бледанс трижды состояла в браке и воспитывает двоих сыновей, один из которых родился с синдромом Дауна. Профессионал в комедийном жанре с достоинством переносит все жизненные трудности и время от времени делится своими заметками в социальной сети.Недавняя запись актрисы удивила подписчиков блога. Некоторые осудили Эвелину Блендас за откровенную фотографию, но большинство, напротив, положительно откликнулись в многочисленных комментариях под снимком. В кадре артистка запечатлена в полуспортивном образе, который разбавляет удлиненный пиджак. Неоднозначности образу добавляют оголенные части тела и поза телеведущей. В тоже время поклонники отмечают, что она «замечательно выглядит для своего возраста» и обладает «безупречной фигурой».Однако суть опубликованной записи заключалась в подписи, а не в самом фото. Актриса написала короткую заметку из своей жизни, которую подытожила фразой, что «посуда бьется на счастье».