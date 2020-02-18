Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара года"

Недавно Александр Ревва жаловался своим преданным поклонникам, что он не получил ни одной премии "Грэмми". Но сегодня знаменитость решил поделиться с фанатами радостной новостью. Резидент комедийного шоу "Comedy Club" написал, что кто-то недавно получил премию за фильм под названием "Паразиты", а кто-то накануне вечером получил премию в номинации "Пара года".Подписчики моментально начали поздравлять Александра Ревву и его возлюбленную Анжелику. Одним из первых прокомментировал пост юмориста Игорь Крутой. Известный композитор отметил, что пара просто замечательная. Пользователи Сети не сомневались, что именно резидент шоу "Comedy Club" и его жена станут лучшей парой года. За несколько минут публикация артиста набрала более 19 000 лайков.