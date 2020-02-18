Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара года"
Александр Ревва опубликовал в Instagram совместную фотографию с супругой Анжеликой, сделанную на мероприятии журнала MODA topical. В комментарии резидент шоу "Comedy Club" похвастался, что он и его жена получили премию в номинации "Пара года".
Недавно Александр Ревва жаловался своим преданным поклонникам, что он не получил ни одной премии "Грэмми". Но сегодня знаменитость решил поделиться с фанатами радостной новостью. Резидент комедийного шоу "Comedy Club" написал, что кто-то недавно получил премию за фильм под названием "Паразиты", а кто-то накануне вечером получил премию в номинации "Пара года".
Подписчики моментально начали поздравлять Александра Ревву и его возлюбленную Анжелику. Одним из первых прокомментировал пост юмориста Игорь Крутой. Известный композитор отметил, что пара просто замечательная. Пользователи Сети не сомневались, что именно резидент шоу "Comedy Club" и его жена станут лучшей парой года. За несколько минут публикация артиста набрала более 19 000 лайков.
Недавно Александр Ревва жаловался своим преданным поклонникам, что он не получил ни одной премии "Грэмми". Но сегодня знаменитость решил поделиться с фанатами радостной новостью. Резидент комедийного шоу "Comedy Club" написал, что кто-то недавно получил премию за фильм под названием "Паразиты", а кто-то накануне вечером получил премию в номинации "Пара года".
Подписчики моментально начали поздравлять Александра Ревву и его возлюбленную Анжелику. Одним из первых прокомментировал пост юмориста Игорь Крутой. Известный композитор отметил, что пара просто замечательная. Пользователи Сети не сомневались, что именно резидент шоу "Comedy Club" и его жена станут лучшей парой года. За несколько минут публикация артиста набрала более 19 000 лайков.