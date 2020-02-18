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Эвелина Хромченко предложила извиниться Иву Набиеву в эфире программы «Модный приговор»

Российская телеведущая и эксперт в ток-шоу «Модный приговор» на «Первом накале» Эвелина Хромченко во время эфира с возмущением обратилась к музыканту Иву Набиеву, предложив извиниться за свои слова перед женщинами. В контексте слов журналистки участник программы не лестно отзывался о своей гражданской жене, а приглашенный музыкант его поддержал.

Эвелина Хромченко активно преподает в МГУ и на узкопрофильных мастер-классах. Кроме того, она продолжает подтверждать свой статус в рейтинге «ТОП-25» популярных телеведущих России и выступает в роли модного эксперта известной телепрограммы. Зрители не редко отмечают прямолинейность телеведущей, которая отражается в критических высказываниях и заметна даже в мимике. Однако в одном из последних выпусков, 48-летняя журналистка была особенно категоричной в словах, не скрывая подлинное возмущение.

Приглашенный участник на «Модный приговор» рассказал экспертам о своем желании «изменить свою гражданскую жену». По его словам, сожительнице следует полностью поменять стиль одежды, макияж, прическу и даже сделать ринопластику. Более того, он добавил, что в любом случае не планирует официально жениться на женщине, но она все равно должна преобразиться, иначе он «уйдет к своей любовнице». В заключение он обратился к Эвелине Хромченко и начал указывать на ее «серый наряд».

Телеведущая сдерживала свое возмущение и тактично отвечала участнику Валерию. Однако после того, как в студию зашел музыкант Ив Набиев, который поддержал мужчину, Эвелина Хромченко обратилась к гостю со следующими словами: «Если бы вы знали, какой вы сейчас подписали себе приговор, вы бы точно извинились перед всеми женщинами» и предупредила: «Аккуратнее!»

После выпуска программы в эфир Ив Набиев опубликовал запись о «Модном приговоре» в своем блоге Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:55

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