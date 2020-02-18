Эвелина Хромченко предложила извиниться Иву Набиеву в эфире программы «Модный приговор»

Эвелина Хромченко активно преподает в МГУ и на узкопрофильных мастер-классах. Кроме того, она продолжает подтверждать свой статус в рейтинге «ТОП-25» популярных телеведущих России и выступает в роли модного эксперта известной телепрограммы. Зрители не редко отмечают прямолинейность телеведущей, которая отражается в критических высказываниях и заметна даже в мимике. Однако в одном из последних выпусков, 48-летняя журналистка была особенно категоричной в словах, не скрывая подлинное возмущение.Приглашенный участник на «Модный приговор» рассказал экспертам о своем желании «изменить свою гражданскую жену». По его словам, сожительнице следует полностью поменять стиль одежды, макияж, прическу и даже сделать ринопластику. Более того, он добавил, что в любом случае не планирует официально жениться на женщине, но она все равно должна преобразиться, иначе он «уйдет к своей любовнице». В заключение он обратился к Эвелине Хромченко и начал указывать на ее «серый наряд».Телеведущая сдерживала свое возмущение и тактично отвечала участнику Валерию. Однако после того, как в студию зашел музыкант Ив Набиев, который поддержал мужчину, Эвелина Хромченко обратилась к гостю со следующими словами:и предупредила:После выпуска программы в эфир Ив Набиев опубликовал запись о «Модном приговоре» в своем блоге Instagram.