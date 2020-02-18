Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31 марта





iPhone SE с LCD-экраном на 4,7 дюйма работает на базе процессора A13. Аналогичная технология использовалась в моделях 2019 года. Смартфон получит встроенную кнопку Home, сканер отпечатков пальцев Touch ID, основную камеру с одним объективом. Форм-фактор новинки практически идентичен «восьмерке».В конце марта Apple может показать наушники high-end, MacBook Pro с экраном на 13 дюймов, беспроводное зарядное устройство и девайс AirTag, необходимый для отслеживания предметов. Купертиновцы вернулись к привычному графику работы, но из-за праздников в Китае и коронавируса не вышли на прогнозируемые объемы продаж. Корпорация собирается сократить экспорт смартфонов до победы над эпидемией.