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Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31 марта

Apple представит свой небольшой, бюджетный iPhone SE 2 31 марта. Старт продаж запланирован на 3 апреля.
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31 марта

iPhone SE с LCD-экраном на 4,7 дюйма работает на базе процессора A13. Аналогичная технология использовалась в моделях 2019 года. Смартфон получит встроенную кнопку Home, сканер отпечатков пальцев Touch ID, основную камеру с одним объективом. Форм-фактор новинки практически идентичен «восьмерке».

В конце марта Apple может показать наушники high-end, MacBook Pro с экраном на 13 дюймов, беспроводное зарядное устройство и девайс AirTag, необходимый для отслеживания предметов. Купертиновцы вернулись к привычному графику работы, но из-за праздников в Китае и коронавируса не вышли на прогнозируемые объемы продаж. Корпорация собирается сократить экспорт смартфонов до победы над эпидемией.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 14:15

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