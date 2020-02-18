Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить утюгом
Под Самарой 4-месячного младенца, найденного 8 февраля в пакете, пьяный отец мог убить утюгом. О ходе расследования преступления говорится на сайте СКР.
Во факту обнаружения тела девочки заведено уголовное дело. В процессе расследования удалось выйти на след подозреваемого, который оказался отцом ребенка, скончавшегося от травмы головы.
Задержанный рассказал, что укачивал дочь в состоянии алкогольного опьянения. Девочка выскользнула из его рук, поэтому он поднял ее и начал носить по комнате. Мужчина не мог успокоить плачущего младенца и ударил утюгом по голове. В это время мать малышки на кухне готовила для нее еду. Скорую помощь родители не вызывали, а на утро нашли ее бездыханное тело. Отец пытался скрыть следы преступления, поэтому спрятал труп в пакет и вынес на улицу.
На время расследования следователи попросили суд выдать предписание об аресте подозреваемого. Действиям его супруги и контролирующих семью органов будет дана оценка. Мать погибшей имеет еще троих детей, но лишена родительских прав.
Во факту обнаружения тела девочки заведено уголовное дело. В процессе расследования удалось выйти на след подозреваемого, который оказался отцом ребенка, скончавшегося от травмы головы.
Задержанный рассказал, что укачивал дочь в состоянии алкогольного опьянения. Девочка выскользнула из его рук, поэтому он поднял ее и начал носить по комнате. Мужчина не мог успокоить плачущего младенца и ударил утюгом по голове. В это время мать малышки на кухне готовила для нее еду. Скорую помощь родители не вызывали, а на утро нашли ее бездыханное тело. Отец пытался скрыть следы преступления, поэтому спрятал труп в пакет и вынес на улицу.
На время расследования следователи попросили суд выдать предписание об аресте подозреваемого. Действиям его супруги и контролирующих семью органов будет дана оценка. Мать погибшей имеет еще троих детей, но лишена родительских прав.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:45