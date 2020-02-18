Врачи: Употребление сала по утрам укрепляет здоровье





Всего лишь 10-30 граммов сала могут обеспечить человеку с утра заряд бодрости, а также помочь в нормализации веса. По словам медиков, свиной жир в умеренных количествах чрезвычайно полезен для профилактики ОРВИ, раковых заболеваний, недугов сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Диетологи рекомендуют употреблять его вместе с сырыми овощами, подсолнечным маслом и натуральным уксусом, что позволяет добиться максимального эффекта от антиоксидантов.В практическом плане сало способно стимулировать выработку желчи, что позитивно сказывается на работе ЖКТ. Это дополняется антисклеротическим воздействием из-за жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и ненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в этом продукте. Более того, "хороший" холестерин в сале участвует в развитии клеточных мембран, которые существенно повышают иммунную защиту. Менее известным преимуществом можно назвать укрепление когнитивной деятельности и концентрации благодаря лецитину, который улучшает состояние сосудов головного мозга.