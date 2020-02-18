Врачи: Употребление сала по утрам укрепляет здоровье
Несмотря на высокое содержание жиров, сало является одним из самых идеальных продуктов перед началом рабочего дня. Российские врачи говорят, что его употребление по утрам не только укрепляет здоровье, но и защищает от атеросклероза.
Всего лишь 10-30 граммов сала могут обеспечить человеку с утра заряд бодрости, а также помочь в нормализации веса. По словам медиков, свиной жир в умеренных количествах чрезвычайно полезен для профилактики ОРВИ, раковых заболеваний, недугов сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Диетологи рекомендуют употреблять его вместе с сырыми овощами, подсолнечным маслом и натуральным уксусом, что позволяет добиться максимального эффекта от антиоксидантов.
В практическом плане сало способно стимулировать выработку желчи, что позитивно сказывается на работе ЖКТ. Это дополняется антисклеротическим воздействием из-за жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и ненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в этом продукте. Более того, "хороший" холестерин в сале участвует в развитии клеточных мембран, которые существенно повышают иммунную защиту. Менее известным преимуществом можно назвать укрепление когнитивной деятельности и концентрации благодаря лецитину, который улучшает состояние сосудов головного мозга.
Всего лишь 10-30 граммов сала могут обеспечить человеку с утра заряд бодрости, а также помочь в нормализации веса. По словам медиков, свиной жир в умеренных количествах чрезвычайно полезен для профилактики ОРВИ, раковых заболеваний, недугов сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Диетологи рекомендуют употреблять его вместе с сырыми овощами, подсолнечным маслом и натуральным уксусом, что позволяет добиться максимального эффекта от антиоксидантов.
В практическом плане сало способно стимулировать выработку желчи, что позитивно сказывается на работе ЖКТ. Это дополняется антисклеротическим воздействием из-за жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и ненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в этом продукте. Более того, "хороший" холестерин в сале участвует в развитии клеточных мембран, которые существенно повышают иммунную защиту. Менее известным преимуществом можно назвать укрепление когнитивной деятельности и концентрации благодаря лецитину, который улучшает состояние сосудов головного мозга.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:28