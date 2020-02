Samsung презентовала новую серию «умных» телевизоров» с технологией ИИ

Технические особенности новинки будут использоваться в моделях серии OLED 8K для усовершенствования качества звука и видео. Технология под названием AL Upscaling дает возможность процессору развить контент низкого разрешения до уровня 8К, а программа Adaptive Picture принимает во внимание разделение цвета в определенной сцене, таким образом гарантируя четкое изображение и отличную контрастность. По словам представителя Samsung в РФ, QLED-телевизоры также имеют несколько интеллектуальных опций для того, чтобы зрители получили максимально яркие впечатления от просмотра.«Умный» флагман линейки QLED 8K под названием Q950 практически не имеет рамки вокруг экрана, а соотношение его площади к корпусу телевизора, толщина которого составляет 15 мм, достигает 99%. Кроме этого, Samsung представила дизайнерские интерьерные девайсы, одним из которых стала модель The Sero, способная поворачивать дисплей. Версия The Frame в неактивном состоянии способна показывать снимки и картины с музеев.Также корпорация презентовала крупноформатные модульные экраны The Wall. Согласно информации разработчиков, технология MicroLED гарантирует низкое энергопотребление, широкий динамический диапазон, а также высокую яркость и незначительную инерцию при впечатляющих уровнях контрастности.