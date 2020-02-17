Туроператоры перечислили наиболее опасные направления для российских туристов





Чаще всего российские туристы страдают от ЧП в своей же стране. Здесь в прошлом году имели место 38 происшествий, в которых пострадали 192 отечественных путешественника и еще 44 – погибли. На втором месте оказался Таиланд, где 22 аналогичных случая привели к смерти 13 граждан России, а еще 14 числятся пострадавшими. Опасной признана Турция, где в 16 инцидентах погибли 11 туристов, а 39 – пострадали. В список также вошли Вьетнам, Индия, Индонезия, Кипр, Испания, Италия и Азербайджан. Чаще всего туристы погибают в результате несчастных случаев, а именно – в горах. Однако в России зафиксирована смерть от эпидемии недуга, а также в результате пожара. Здесь, как и в Таиланде, Турции, Вьетнаме, Индии и Индонезии часто происходят ДТП.Стоит остерегаться водного транспорта, бассейнов и экстремальных видов досуга. При этом полная статистика на данный момент неизвестна, а больше информации о погибших и пострадавших россиянах за рубежом могут предоставить страховые компании.