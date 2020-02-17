Адель анонсировала выход нового альбома спустя пять лет





Адель уже некоторое время не сходит с информационных таблоидов. Певица только и успевает шокировать своих поклонников новыми новостями. Только все опомнились от скандального развода артистки, как она выставила в социальные сети фотографии со своей новой фигурой. Согласно данным СМИ, мировой любимице удалось за несколько месяцев усиленных тренировок сбросить около 45 килограмм.Находясь вчера на вечеринке на свадьбе подруги, Адель при всех гостях анонсировала выход своего нового альбома в сентябре. Многие считают, что основной темой в хитах станет волнующие отношения партнеров. Напомним, что последний альбом певицы Hello покорял хит-парады еще пять лет назад.