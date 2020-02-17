Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла ночью





Эксперты давно подтвердили, что организм намеренно понижает температуру тела и это является естественной реакцией во время сна. Оказалось, что для здоровья лучше, когда они остаются непокрытыми даже ночью. Благодаря этому пальцы ног не перегреваются ночной отдых становится более спокойным и эффективным. Иногда люди сталкиваются с тем, что под в постели им всегда жарко. Это тоже объясняется тем, что температура тела понижается на время сна и организм поддерживает ее, а одеяло мешает процессу. Из-за этого сон нарушается, человек потеет и перегревается. Проблема решается, если оголить только стопы, что позволит сделать сон намного лучше.Дело в том, что регуляция температуры производится через стопы в том числе. Для эффективного отдыха следует также проветривать комнату перед отбоем и поддерживать комфортную температуру.