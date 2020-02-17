Медики озвучили 3 вредные утренние привычки





Как считают специалисты, то, как люди встречают утро, становится залогом дальнейшего продолжения дня. Потребность в сонном состоянии прочитать сообщение на смартфоне нарушает гармонию эмоционального настроя. Внезапный переход от покоя к тревогам для многих превращается в стресс и надолго портит настроение. По словам медиков, это повышает шансы вступить в конфликт с родными за завтраком, при этом усилив негатив. Кроме этого, кофе на пустой желудок составит дополнительную угрозу психике. Врачи установили, что производство гормона кортизола, отвечающего за мобилизацию ресурсов организма, приходится на раннее утро. Он принимает участие в обменных процессах, защищает организм от стресса и регулирует уровень артериального давления. Избыток данного вещества провоцирует повышение показателей сахара в крови и развитие ожирения.По мнению специалистов, пренебрежение физическими упражнениями после ночного отдыха плохо влияет на общее состояние организма. Отсутствие бодрости не позволяет человеку полноценно включиться в дневной ритм и продуктивно решать поставленные задачи. Эксперты советуют начинать утро с правильных привычек.