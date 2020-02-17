АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Медики озвучили 3 вредные утренние привычки

Медики установили связь между тем, как начинается день человека и в каком состоянии он находится вечером. По этой причине медики назвали 3 вредные утренние привычки.
Медики озвучили 3 вредные утренние привычки

Как считают специалисты, то, как люди встречают утро, становится залогом дальнейшего продолжения дня. Потребность в сонном состоянии прочитать сообщение на смартфоне нарушает гармонию эмоционального настроя. Внезапный переход от покоя к тревогам для многих превращается в стресс и надолго портит настроение. По словам медиков, это повышает шансы вступить в конфликт с родными за завтраком, при этом усилив негатив. Кроме этого, кофе на пустой желудок составит дополнительную угрозу психике. Врачи установили, что производство гормона кортизола, отвечающего за мобилизацию ресурсов организма, приходится на раннее утро. Он принимает участие в обменных процессах, защищает организм от стресса и регулирует уровень артериального давления. Избыток данного вещества провоцирует повышение показателей сахара в крови и развитие ожирения.

По мнению специалистов, пренебрежение физическими упражнениями после ночного отдыха плохо влияет на общее состояние организма. Отсутствие бодрости не позволяет человеку полноценно включиться в дневной ритм и продуктивно решать поставленные задачи. Эксперты советуют начинать утро с правильных привычек.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости