Ученые объяснили связь между чисткой зубов и работой иммунной системы человека





Как известно, медики настоятельно рекомендуют чистить зубы два раза в день - перед сном и после пробуждения. Это необходимо делать, чтобы не позволять болезнетворным бактериям развиваться в ротовой полости и поражать другие органы. Специалисты утверждают, что регулярная гигиена нужна не только, чтобы очистить зубной налет и предупредить кариес, но и для того, чтобы не нарушить иммунную систему.Бактерии во рту способны попадать на миндалины и провоцировать развитие декомпрессионного тонзиллита, а также другие воспалительные процессы с области горла. Кроме того, болезнетворные организмы могут попадать с водой или едой в пищеварительный тракт, вызывая расстройство. Эти и другие неприятные последствия некачественной гигиены зубов ослабляют иммунитет человека и делают его более уязвимым перед бактериальными и инфекционными заболеваниями.Ученые дополнили, что не стоит слишком часто чистить зубы, например, после каждого приема пищи, если человек не носит брекет-систему и данную рекомендацию получил не от своего ортодонта. По их мнению, тщательная гигиена после еды только навредит, поскольку кислоты в продуктах размягчают эмаль зубов, тем самым способствуя ее разрушению.