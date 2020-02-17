Британские ученые сообщили об опасности бессимптомного гриппа для здоровья людей





Ранее медицинские специалисты утверждали, что инкубационный период гриппа составляет до 4 дней, а заразить вирусом можно уже за сутки до появления первых признаков болезни. Однако после недавних исследований ученые сообщили, что человек опасен для окружающих даже на 7 день явных симптомов, а то и более продолжительное время, даже не подозревая о своем недуге.В течение 5 лет ученые брали анализ крови пациентов в период до и после сезонного гриппа. Кроме того, они контролировали самочувствие людей и при необходимости отправляли на лабораторное исследование образцы со слизистой носа. Как выяснилось, 44% участников научного эксперимента были носителями гриппа, при этом не ощущая никаких симптомов.Такой уникальный процесс развития вируса ученые объясняют тем, что иммунитет самостоятельно вырабатывает достаточное количество антител для борьбы, что в свою очередь минимизирует проявление любых симптомов болезни. Однако, несмотря на хорошее самочувствие, пациент продолжает быть носителем гриппа, который другой человек может перенести с ощутимыми осложнениями.Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться всех мер безопасности в сезон распространения вируса.