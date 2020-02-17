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Алла Пугачева удачным фото «посадила в бокал» своего стилиста Игоря Гуляева

На странице Игоря Гуляева в Instagram появилось интересное фото, сделанное Аллой Пугачевой, на котором Примадонна «посадила его в бокал». Стилист певицы оценил ее тонкий юмор.
Алла Пугачева удачным фото «посадила в бокал» своего стилиста Игоря Гуляева

В новом кадре Примадонна запечатлела дизайнера сквозь бокал, в результате чего он выглядел будто сидящим внутри него. «Когда фотограф @alla_orfey», - подписал фото Игорь Гуляев. В последнее время он чаще стал упоминаться рядом с именем супруги Максима Галкина, а недавно знаменитости вместе появились на закрытом показе картины «Лед-2». Алла Пугачева и ее стилист позировали перед камерами фотографов, после чего прошли в зал, где сели на места рядом. После завершения мероприятия представители шоу-бизнеса опубликовали совместные сюжеты в своих блогах.

На данный момент муж исполнительницы уехал вместе с их детьми Лизой и Гарри Галкиными на горнолыжный курорт. На отдыхе ребята освоили с помощью инструктора снежные склоны и рассказали о своих впечатлениях от первого опыта катания на лыжах.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:42

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