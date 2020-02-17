Алла Пугачева удачным фото «посадила в бокал» своего стилиста Игоря Гуляева

В новом кадре Примадонна запечатлела дизайнера сквозь бокал, в результате чего он выглядел будто сидящим внутри него., - подписал фото Игорь Гуляев. В последнее время он чаще стал упоминаться рядом с именем супруги Максима Галкина, а недавно знаменитости вместе появились на закрытом показе картины «Лед-2». Алла Пугачева и ее стилист позировали перед камерами фотографов, после чего прошли в зал, где сели на места рядом. После завершения мероприятия представители шоу-бизнеса опубликовали совместные сюжеты в своих блогах.На данный момент муж исполнительницы уехал вместе с их детьми Лизой и Гарри Галкиными на горнолыжный курорт. На отдыхе ребята освоили с помощью инструктора снежные склоны и рассказали о своих впечатлениях от первого опыта катания на лыжах.