"Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет": Яго Аспас об игре Смолова после матча с "Реалом"
Недавний матч "Сельты" против мадридского "Реала" отметился участием Федора Смолова, который смог забить гол на седьмой минуте. Яго Аспас прокомментировал игру российского футболиста, арендованного у ФК "Локомотив".
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов отлично использует возможности, которые ему предоставляют товарищи по команде. Такое мнение высказал испанский футболист Яго Аспас, недавно сыгравший с ним в национальном чемпионате против мадридского "Реала". "Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет", - сообщил спортсмен. При этом, сам Смолов провел на поле немногим более часа, после чего был заменен на Дениса Суареса. Немногим позднее российская звезда спорта написал в соцсети Instagram, что "остался довольной первым голом и результатами матча".
Известно, что "Сельта" смогла сыграть в ничью с "Реалом" со счетом 2:2. Нападающий команды из Виго, арендованный у ФК "Локомотив", стал причиной подобного итога благодаря забитому голу на седьмой минуте игры после паса Аспаса. По словам последнего, "Сельте" пришлось переработать свою стратегию и перейти в схему 5-4-1 в обороне. Стоит отметить, что клуб сумел занять 17-е место в национальном рейтинге с 21 очком. В следующем туре "Сельта" сыграет против ФК "Леганес" 22 февраля.
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов отлично использует возможности, которые ему предоставляют товарищи по команде. Такое мнение высказал испанский футболист Яго Аспас, недавно сыгравший с ним в национальном чемпионате против мадридского "Реала". "Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет", - сообщил спортсмен. При этом, сам Смолов провел на поле немногим более часа, после чего был заменен на Дениса Суареса. Немногим позднее российская звезда спорта написал в соцсети Instagram, что "остался довольной первым голом и результатами матча".
Известно, что "Сельта" смогла сыграть в ничью с "Реалом" со счетом 2:2. Нападающий команды из Виго, арендованный у ФК "Локомотив", стал причиной подобного итога благодаря забитому голу на седьмой минуте игры после паса Аспаса. По словам последнего, "Сельте" пришлось переработать свою стратегию и перейти в схему 5-4-1 в обороне. Стоит отметить, что клуб сумел занять 17-е место в национальном рейтинге с 21 очком. В следующем туре "Сельта" сыграет против ФК "Леганес" 22 февраля.