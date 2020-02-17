"Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет": Яго Аспас об игре Смолова после матча с "Реалом"





Нападающий "Локомотива" Федор Смолов отлично использует возможности, которые ему предоставляют товарищи по команде. Такое мнение высказал испанский футболист Яго Аспас, недавно сыгравший с ним в национальном чемпионате против мадридского "Реала". "Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет", - сообщил спортсмен. При этом, сам Смолов провел на поле немногим более часа, после чего был заменен на Дениса Суареса. Немногим позднее российская звезда спорта написал в соцсети Instagram, что "остался довольной первым голом и результатами матча".Известно, что "Сельта" смогла сыграть в ничью с "Реалом" со счетом 2:2. Нападающий команды из Виго, арендованный у ФК "Локомотив", стал причиной подобного итога благодаря забитому голу на седьмой минуте игры после паса Аспаса. По словам последнего, "Сельте" пришлось переработать свою стратегию и перейти в схему 5-4-1 в обороне. Стоит отметить, что клуб сумел занять 17-е место в национальном рейтинге с 21 очком. В следующем туре "Сельта" сыграет против ФК "Леганес" 22 февраля.