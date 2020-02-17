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Алла Пугачева мечтает побывать на свадьбах младших детей

Певица Алла Пугачева мечтает побывать на свадьбах своих младших детей. О заветном желании Примадонны стало известно в эфире шоу “Ты не поверишь!” на НТВ.

Алла Пугачева хочет без тревоги смотреть в будущее, но у нее не всегда это получается. Артистка желает посмотреть на свадьбу своих младших детей, которым сейчас по 6 лет. Это стало ее заветной мечтой и Примадонна надеется на ее осуществление. Оказалось, что Лиза Галкина замечательно рисует, а свои работы всегда отдает звездной матери, чтобы она их раскрасила цветными фломастерами. При этом Гарри Галкин обожает петь, чего Пугачева не ожидала, но наняла для него педагога по вокалу.

Оказалось, что Алла Пугачева никому не позволяла дотрагиваться до себя, чтобы, например, покрасить ей волосы. В вопросе внешнего вида она не организована, что также относится и к вопросу о собственном здоровье. Артистка чувствует себя прекрасно, поэтому отказывается от обследований, что врачи считают неправильным. К ней домой лишь изредка приходит остеопат.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:48

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