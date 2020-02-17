Ученые доказали существование эффекта "пивных очков"





В рамках исследования участников попросили реагировать на раздражители, пытаясь не принимать во внимание фотографии лиц с привлекательными и непривлекательными чертами. Профессор Дерек Хейм отметил, что добровольцы проходили тест, находясь в легком опьянении, и это доказало, что людям нужно немного алкоголя, чтобы надеть “пивные очки”. Ученые принимали во внимание, что привлекательные лица могут отвлечь внимание от стоящей задачи, но проведенное исследование показывает, что алкоголь способен уменьшить этот эффект. Во время эксперимента более 120 участников, среди которых были трезвые и пьяные, должны были определить и указать ориентацию буквы “Т” на экране компьютера, в то время как им были представлены изображения привлекательных и непривлекательных людей. Выяснилось, трезвых участников больше отвлекали привлекательные лица, но вторая группа подопытных в равной степени показала заинтересованность как привлекательными, так и непривлекательными лицами.По словам исследователей, предыдущие исследования этого феномена привели к противоречивым результатам и имели ограничения в том, что нужно было напрямую спрашивать людей насчет оценки красоты для других. Новый эксперимент смог избавиться от некоторых ограничений, отметила исследователь Ребекка Монк.