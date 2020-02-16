Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из организма





По словам медиков, застой жидкости в организме происходит по разным причинам. К ним относятся гормональные сбои, плохое питание, недостаток движения и некоторые медикаменты. Как следствие возникают отеки и боли. При этом каждый человек может самостоятельно бороться с этой проблемой. Во-первых, следует ограничить употребление соленых, копченых и острых блюд. Затем можно применять предложенные египетским доктором способы. Мощным мочегонным эффектом обладает капуста. К тому же она заставляет организм избавляться от лишнего жира. Прекрасно справляется с данной задачей чеснок. В нем содержится аллицин, который также разжижает кровь. При этом он является сильным антиоксидантом, снижающим угрозу возникновения рака.Сельдерей поможет не только избавиться от лишней жидкости, но и уменьшит показатель мочевой кислоты. Врач рекомендует употреблять этот овощ людям с подагрой и артритом. Но наибольшую пользу в борьбе оказывает арбуз. Эта ягода на 92% состоит из воды и обладает сильнейшим мочегонным действием. Выведению жидкости также способствует входящий в его состав калий. Употребляя арбуз можно нормализовать работу почек и желудочно-кишечного тракта. Более того, данная ягода является прекрасным профилактическим средством от сердечных недугов.