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Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из организма

Египетский доктор Сахай Маркет назвал наиболее безопасные способы выведения лишней жидкости из организма. Решить данную проблему помогут овощи.

По словам медиков, застой жидкости в организме происходит по разным причинам. К ним относятся гормональные сбои, плохое питание, недостаток движения и некоторые медикаменты. Как следствие возникают отеки и боли. При этом каждый человек может самостоятельно бороться с этой проблемой. Во-первых, следует ограничить употребление соленых, копченых и острых блюд. Затем можно применять предложенные египетским доктором способы. Мощным мочегонным эффектом обладает капуста. К тому же она заставляет организм избавляться от лишнего жира. Прекрасно справляется с данной задачей чеснок. В нем содержится аллицин, который также разжижает кровь. При этом он является сильным антиоксидантом, снижающим угрозу возникновения рака.

Сельдерей поможет не только избавиться от лишней жидкости, но и уменьшит показатель мочевой кислоты. Врач рекомендует употреблять этот овощ людям с подагрой и артритом. Но наибольшую пользу в борьбе оказывает арбуз. Эта ягода на 92% состоит из воды и обладает сильнейшим мочегонным действием. Выведению жидкости также способствует входящий в его состав калий. Употребляя арбуз можно нормализовать работу почек и желудочно-кишечного тракта. Более того, данная ягода является прекрасным профилактическим средством от сердечных недугов.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:37

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