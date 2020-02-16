В Союзе женщин отреагировали на сравнение протоиреем Смирновым гражданских жен с «бесплатными проститутками»





Священнослужитель Димитрий Смирнов заявил, что представительницы прекрасной половины не всегда понимают значение слова «брак». Они не могут прямо сказать, что являются «бесплатными проститутками» и вынуждены ссылаться на гражданский союз, но просто оказывают бесплатные услуги, в то время как женами их не воспринимают. В Синодальном отделе по связям с общественностью прокомментировали слова священнослужителя. Там заявили, что Смирнов не хотел обидеть живущих вне законного брака женщин, но напомнили, что РПЦ стоит на защите официального супружества и сопереживает дамам, которые стали жертвами безответственных мужчин.Позже на заявление протоиерея отреагировали в Союзе женщин. Глава организации Екатерина Лахова назвала сказанное некрасивым, грубым и неправильным, но добавила, что каждый стоит на страже своих ценностей как может. По словам сенатора, это совершенно неожиданное высказывание для представителя РПЦ и глупое оскорбление, но это их позиция. РПЦ выступает за традиционные ценности, ее представители просто пытались сказать, что основа всего - это семья. Возможно, это было очень грубое высказывание, но в основе гражданского брака часто лежат именно сексуальные отношения.В свою очередь депутат Госдумы Елена Вторыгина назвала сравнение протоиерея оскорблением. По ее словам, каждая женщина хочет выйти замуж, но не каждая получает от мужчины предложение. Поэтому не стоит обижать тех, кто вынужден строить гражданские отношения.