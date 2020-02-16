АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В Союзе женщин отреагировали на сравнение протоиреем Смирновым гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В РПЦ и Союзе женщин отреагировали на сравнение протоиреем Дмитрием Смирновым гражданских жен с «бесплатными проститутками». Скандальное заявление, вызвавшее бурную реакцию общественности, прозвучало во время его встречи с представителями «OrthodoxBRO».

Священнослужитель Димитрий Смирнов заявил, что представительницы прекрасной половины не всегда понимают значение слова «брак». Они не могут прямо сказать, что являются «бесплатными проститутками» и вынуждены ссылаться на гражданский союз, но просто оказывают бесплатные услуги, в то время как женами их не воспринимают. В Синодальном отделе по связям с общественностью прокомментировали слова священнослужителя. Там заявили, что Смирнов не хотел обидеть живущих вне законного брака женщин, но напомнили, что РПЦ стоит на защите официального супружества и сопереживает дамам, которые стали жертвами безответственных мужчин.

Позже на заявление протоиерея отреагировали в Союзе женщин. Глава организации Екатерина Лахова назвала сказанное некрасивым, грубым и неправильным, но добавила, что каждый стоит на страже своих ценностей как может. По словам сенатора, это совершенно неожиданное высказывание для представителя РПЦ и глупое оскорбление, но это их позиция. РПЦ выступает за традиционные ценности, ее представители просто пытались сказать, что основа всего - это семья. Возможно, это было очень грубое высказывание, но в основе гражданского брака часто лежат именно сексуальные отношения.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Вторыгина назвала сравнение протоиерея оскорблением. По ее словам, каждая женщина хочет выйти замуж, но не каждая получает от мужчины предложение. Поэтому не стоит обижать тех, кто вынужден строить гражданские отношения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости