Медики рассказали о 7 продуктах с магнием, улучшающих работу сердца





При дефиците магния может возникнуть опасность инфаркта. Используя в рационе продукты с его содержанием сердце человека защищено от болезней. Согласно подсчётам учёных, для этого необходимо ежедневно получать 400 мг микроэлемента. Для обеспечения этой нормы следует употреблять темный шоколад, который в 30 граммах содержит примерно 64 мг магния. Также он помогает избежать возникновения холестериновых бляшек, так как в его состав входят антиоксиданты флавоноидов. Однако необходимо отдавать предпочтение качественному продукту. В состав авокадо входит 58 мг магния, оно также обогащено мононасыщенными жирами и обеспечивает защиту от сердечного приступа.Орехи в небольшом количестве дают организму 33% суточной нормы микроэлемента и помогают регулировать уровень сахара и холестерина. В чашке шпината содержится 157 мг магния, а в банане - 37 мг. Это 39% и 9% суточной нормы соответственно. Хотя это и не слишком много, однако фрукт обогащён витаминами С и В6, марганцем, клетчаткой. Также для улучшения работы сердца полезно употреблять рыбу жирных сортов. Используя в рационе половину семги, скумбрии, палтуса, можно насытить организм 53 мг необходимого вещества. В её состав входит омега-3 жирные кислоты, существенно снижающие риск болезней сердца. В 100 граммах овса присутствует 177 мг магния, а это примерно 44% суточной нормы. В 100 граммах киноа - 197 мг микроэлемента. Цельнозерновые за счёт веществ, которые в них содержатся, снимают воспалительные процессы.