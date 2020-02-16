Новый бойфренд Вики Цатурян оказался копией звезды “Дом-2” Руслана Мацьолека
Вика Цатурян представила общественности своего нового молодого человека. Вместе они пришли на презентацию ее нового клипа. Однако все присутствующие на мероприятии заметили, что парень очень сильно похож на звезду “Дом-2” Руслана Мацьолека.
Виктория Цатурян организовала в столичном клубе вечеринку. Ее девушка посвятила одновременно нескольким событиям в своей жизни, а именно выходу нового клипа, а также презентации авторской коллекции одежды.
В своем личном блоге Вика Цатурян рассказала, что на подготовку этого события она потратила немало сил.
Во время самого мероприятия у Вики Цатурян получилось утереть нос всем своим хейтерам, ведь она показала, что на личном фронте у нее сейчас все в полном порядке.
Так, от Цатурян практически ни на шаг не отходил молодой человек, который не только снялся в ее клипе, но и является также ее парнем. Позже об этом рассказала Анастасия Балинская.
Известно, что парня Виктории Цатурян зовут Сергей Стахов. Он известен пользователям Сети, как блогер. Но больше всего всех удивило, что у него сильная внешняя схожесть с бывшим мужем Виктории Цатурян Русланом Мацьолеком. Фоловеры Цатурян отметили, что в этом нет ничего странного, ведь женщины часто выбирают похожих по типажу мужчин.
Виктория Цатурян организовала в столичном клубе вечеринку. Ее девушка посвятила одновременно нескольким событиям в своей жизни, а именно выходу нового клипа, а также презентации авторской коллекции одежды.
В своем личном блоге Вика Цатурян рассказала, что на подготовку этого события она потратила немало сил.
Во время самого мероприятия у Вики Цатурян получилось утереть нос всем своим хейтерам, ведь она показала, что на личном фронте у нее сейчас все в полном порядке.
Так, от Цатурян практически ни на шаг не отходил молодой человек, который не только снялся в ее клипе, но и является также ее парнем. Позже об этом рассказала Анастасия Балинская.
Известно, что парня Виктории Цатурян зовут Сергей Стахов. Он известен пользователям Сети, как блогер. Но больше всего всех удивило, что у него сильная внешняя схожесть с бывшим мужем Виктории Цатурян Русланом Мацьолеком. Фоловеры Цатурян отметили, что в этом нет ничего странного, ведь женщины часто выбирают похожих по типажу мужчин.