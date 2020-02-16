Новый бойфренд Вики Цатурян оказался копией звезды “Дом-2” Руслана Мацьолека





Виктория Цатурян организовала в столичном клубе вечеринку. Ее девушка посвятила одновременно нескольким событиям в своей жизни, а именно выходу нового клипа, а также презентации авторской коллекции одежды.В своем личном блоге Вика Цатурян рассказала, что на подготовку этого события она потратила немало сил.Во время самого мероприятия у Вики Цатурян получилось утереть нос всем своим хейтерам, ведь она показала, что на личном фронте у нее сейчас все в полном порядке.Так, от Цатурян практически ни на шаг не отходил молодой человек, который не только снялся в ее клипе, но и является также ее парнем. Позже об этом рассказала Анастасия Балинская.Известно, что парня Виктории Цатурян зовут Сергей Стахов. Он известен пользователям Сети, как блогер. Но больше всего всех удивило, что у него сильная внешняя схожесть с бывшим мужем Виктории Цатурян Русланом Мацьолеком. Фоловеры Цатурян отметили, что в этом нет ничего странного, ведь женщины часто выбирают похожих по типажу мужчин.