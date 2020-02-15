Валерию Меладзе поклонники посоветовали сменить имидж

Альбина Джанабаева на своей официальной странице в Instagram опубликовала совместный снимок с супругом, признавшись Валерию Меладзе в своей любви. Певица посвятила пост Дню Святого Валентина, чем растрогала подписчиков. Многие заявили, любовь знаменитой пары никогда не пройдет, и они выглядят вместе очень гармонично. Подписчики начали ставить фотографии одобрительные лайки и писать добрые пожелания влюблённым, но нашлись и критики, выразившие недовольство внешним видом исполнителя. Они посоветовали артисту сменить имидж, поскольку его нынешняя причёска и цвет волос прибавляют ему возраст.На снимке певец запечатлен с седыми локонами, длина которых превышает привычную. Пользователи Сети заявили, что музыканту нужно найти нового стилиста, который придумает свежий образ. Тем не менее, некоторые убеждены, Валерию Меладзе предложили роль в новом проекте, и именно ради него он согласился на это визуальное преображение.