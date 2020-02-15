АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Валерию Меладзе поклонники посоветовали сменить имидж

Поклонники посоветовали Валерию Меладзе сменить имидж, не оценив его новой фотографии, появившейся на просторах Сети. По мнение фолловеров, артист выглядит слишком просто и совершенно не прячет своего возраста.
Валерию Меладзе поклонники посоветовали сменить имидж

Альбина Джанабаева на своей официальной странице в Instagram опубликовала совместный снимок с супругом, признавшись Валерию Меладзе в своей любви. Певица посвятила пост Дню Святого Валентина, чем растрогала подписчиков. Многие заявили, любовь знаменитой пары никогда не пройдет, и они выглядят вместе очень гармонично. Подписчики начали ставить фотографии одобрительные лайки и писать добрые пожелания влюблённым, но нашлись и критики, выразившие недовольство внешним видом исполнителя. Они посоветовали артисту сменить имидж, поскольку его нынешняя причёска и цвет волос прибавляют ему возраст.

На снимке певец запечатлен с седыми локонами, длина которых превышает привычную. Пользователи Сети заявили, что музыканту нужно найти нового стилиста, который придумает свежий образ. Тем не менее, некоторые убеждены, Валерию Меладзе предложили роль в новом проекте, и именно ради него он согласился на это визуальное преображение.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости