АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Министерство Чеченской Республики по туризму ищет «кота-гурмана», любящего есть черемшу

Министерство Чечни по туризму опубликовала официальное объявление о поиске кота, который любит лакомиться черемшой. Информация о «гурмане» появилась на странице представителей республики и быстро распространилась в изданиях СМИ.
Министерство Чеченской Республики по туризму ищет «кота-гурмана», любящего есть черемшу

Недавно в сети Интернет был опубликован видеоролик, на котором, обычный домашний кот с большим аппетитом есть черемшу с рук хозяина. Данный растительный продукт подобен репчатому луку и редко нравится животным, однако «гурман», по всей видимости, стал исключением.

Министерство туризма Чечни разместило популярное видео на своей официальной странице Instagram. Написанные ниже слова обращены ко всем жителям Чеченской Республики с просьбой помощь в поисках «кота-черемшееда». Автор поста призывает «всех неравнодушных», кому «что-то известно о легендарном питомце», связаться с организаторами «Honk Fest».

Как известно, «Honk Fest это масштабный фестиваль черемши в Чечне. Министерство туризма разыскивает «кота-гурмана», чтобы пригласить его на грандиозный праздник в качестве «специального гостя», который будет представлять интересы целой республики.

На мероприятии в честь, так называемого «хьонка», все представленные блюда будут содержать черемшу в различных ее видах. Жители Чечни по-разному называют растение, одно из популярных названий – «медвежий лук». Участники «Honk Fest» сообщают, что как в предыдущие годы, будут готовить вареники с черемшой и творогом, салаты и даже настойку. Однако в отличие от других фестивалей на этом все надеются увидеть «кота-гурмана» в живую или даже покормить его.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Вчера, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости