Министерство Чеченской Республики по туризму ищет «кота-гурмана», любящего есть черемшу

Недавно в сети Интернет был опубликован видеоролик, на котором, обычный домашний кот с большим аппетитом есть черемшу с рук хозяина. Данный растительный продукт подобен репчатому луку и редко нравится животным, однако «гурман», по всей видимости, стал исключением.Министерство туризма Чечни разместило популярное видео на своей официальной странице Instagram. Написанные ниже слова обращены ко всем жителям Чеченской Республики с просьбой помощь в поисках «кота-черемшееда». Автор поста призывает «всех неравнодушных», кому «что-то известно о легендарном питомце», связаться с организаторами «Honk Fest».Как известно, «Honk Fest это масштабный фестиваль черемши в Чечне. Министерство туризма разыскивает «кота-гурмана», чтобы пригласить его на грандиозный праздник в качестве «специального гостя», который будет представлять интересы целой республики.На мероприятии в честь, так называемого «хьонка», все представленные блюда будут содержать черемшу в различных ее видах. Жители Чечни по-разному называют растение, одно из популярных названий – «медвежий лук». Участники «Honk Fest» сообщают, что как в предыдущие годы, будут готовить вареники с черемшой и творогом, салаты и даже настойку. Однако в отличие от других фестивалей на этом все надеются увидеть «кота-гурмана» в живую или даже покормить его.