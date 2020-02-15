Американская пресса обвинила принца Гарри в цинизме по отношению к памяти принцессы Дианы из-за вознаграждения





Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вызвали волну критики и обвинений со стороны СМИ после своего «мятежного» решения о переезде в Канаду. Хотя изначально «королевский переворот» был воспринят с воодушевлением, позже отношение к 38-летнему герцогу Сассекскому и 35-летней герцогине в корне изменилось.Британские и американские журналисты устроили настоящий ажиотаж вокруг возникшей ситуации. Супруги старались воздерживаться от комментариев и не поддаваться на провокации СМИ. Единственное, что утверждала Меган Маркл, это ее желание уберечь маленького сына Арчи от громких обсуждений и чрезмерного внимания.Однако после саммита в Майами, на котором принц Гарри рассказал о своем длительном лечении у психотерапевтов после смерти матери, журналисты с новой силой начали критиковать герцога в своих изданиях. Слух о «проплаченном выступлении» быстро распространился в сети Интернет и общественных кругах.Кроме того, американские СМИ сообщают, что герцоги только говорят, что не желают публичности, но в то же время их поступки свидетельствуют о противоположном. В доказательство они приводят недавний случай ужина королевской семьи с певицей Дженнифер Лопес и ее избранником.