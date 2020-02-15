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Американская пресса обвинила принца Гарри в цинизме по отношению к памяти принцессы Дианы из-за вознаграждения

Принц Гарри откровенно рассказал на саммите в Майами о своем психологическом состоянии после смерти матери принцессы Дианы. Однако генеральный директор фирмы «5W Public Relations» заявил, что за выступление герцог Сассекский получил щедрое вознаграждение в размере до одного миллиона долларов, за что американская пресса обвинила королевского сына в цинизме.
Американская пресса обвинила принца Гарри в цинизме по отношению к памяти принцессы Дианы из-за вознаграждения

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вызвали волну критики и обвинений со стороны СМИ после своего «мятежного» решения о переезде в Канаду. Хотя изначально «королевский переворот» был воспринят с воодушевлением, позже отношение к 38-летнему герцогу Сассекскому и 35-летней герцогине в корне изменилось.

Британские и американские журналисты устроили настоящий ажиотаж вокруг возникшей ситуации. Супруги старались воздерживаться от комментариев и не поддаваться на провокации СМИ. Единственное, что утверждала Меган Маркл, это ее желание уберечь маленького сына Арчи от громких обсуждений и чрезмерного внимания.

Однако после саммита в Майами, на котором принц Гарри рассказал о своем длительном лечении у психотерапевтов после смерти матери, журналисты с новой силой начали критиковать герцога в своих изданиях. Слух о «проплаченном выступлении» быстро распространился в сети Интернет и общественных кругах.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что герцоги только говорят, что не желают публичности, но в то же время их поступки свидетельствуют о противоположном. В доказательство они приводят недавний случай ужина королевской семьи с певицей Дженнифер Лопес и ее избранником.

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Добавил: Степаненко Екатерина Вчера, 15:07

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