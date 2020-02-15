В Сети появилась информация о новом Cadillac Escalade для России





Согласно данным российского представительства General Motors, производить модернизированный автомобиль начнут уже с середины 2020 года. Следует отметить, что в минувшем году машины американского концерна продавались в России плохо. Одним из исключений стал именно Escalade, потому не удивительно, что компания старается вывести на рынок страны как можно больше своих транспортных средств.Силовая установка машины будет бензиновой, мотор вместительностью 6,2 литра сможет развивать мощность до 426 лошадиных сил. Вторая модификация получит вдвое меньший объем 281-сильного двигателя. «Изюминкой» новинки будет оснащение салона, кроме качественной мультимедиа-системы здесь установят OLED-дисплей на 38 дюймов, причем этот экран обладает плотностью выше, чем у самых современных телевизоров.При этом он изогнут и передает яркие и насыщенные цвета, оттенки широкой палитры четко и без искажений. О стоимости грядущей новинки пока данных нет, однако четвертое поколение Cadillac Escalade можно приобрести в России примерно за 5 миллионов рублей.