Эксперты составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России





Количество приобретенных россиянами машин производства КНР постоянно увеличивается. Только за январь 2020 года компания смогла реализовать свыше 2,28 тысячи экземпляров. Эта цифра превышает аналогичный период 2019 года почти вдвое. Лидером предпочтений у россиян стали транспортные средства бренда Haval, их в прошедшем месяце купили 1370 экземпляров.Серебро в рейтинге досталось марке Geely, машины куплены в количестве 873 единиц. Это, как утверждают специалисты, соответствует почти 150-процентному росту продаж. Бронзу в ТОПе получили автомобили Chery, спрос на них вырос на 107%, и равен 482 проданных авто.Также в перечень самых покупаемых попали транспортные средства концерна Changan, продемонстрировав увеличение продаж в почти 19 раз, с 16 машин в январе 2019 года до 301 в 2020-м. Это самый стремительный рост в данном рейтинге. Несмотря на скромный ассортимент модельного ряда, компания упорно завоевывает рынок Российской Федерации.