«Это реквием»: Анна Исаева рассказала о книге, посвященной Юлии Началовой

Как рассказала сама Исаева, книга, большая часть которой была написана самим Виктором Началовым, уже появилась в продаже по цене в 437 рублей. На ее страницах собраны самые эксклюзивные материалы о жизни, болезни и кончине артистки, а также воспоминания ее отца о ее последних днях. На своей страничке пиар директор Юлии Началовой разместила ссылку на популярную платформу, на которой можно приобрести новую книгу. «Это реквием, больше сказать нечего», - отметила Исаева в подписи к посту.В одном из эпизодов этого издания отец певицы рассказал, как его дочь лежала в больнице уже в состоянии комы, при этом из ее глаз катились слезы. Кроме того, родитель Юлии Началовой вспомнил и о том, что медики до последнего обнадеживали родню, отмечая, что самый сложный период болезни миновал и убеждая в том, что артистка будет жить.