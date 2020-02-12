Андрей Кибитов прокомментировал переезд ОСК в Петербург
Не так давно стало известно о том, что «Объединенная судостроительная корпорация» планирует перебраться в Петербург. Вероятнее всего, произойдет это уже в середине 2020 года. Советник председателя корпорации Андрей Кибитов прокомментировал это решение, отметив, что в Северной столице довольно много экономических и политических возможностей.
«Решение о переезде ОСК вызвано желанием минимизировать затраты. Сам переезд уже намечен и начнется в феврале. Отдельно благодарим губернатора Беглова, что по просьбе руководства корпорации было оперативно подобрано здание. Договоры о долгосрочной аренде уже подписаны, занимаемся его обустройством», - подчеркнул Кибитов. Он также отметил, что ближе к концу следующего лета новое здание сможет полноценно заработать, примерно в то же самое время в него переберется и совет директоров ОСК вместе со всеми вице-президентами и другим высшим менеджментом корпорации.
В то же время, как сообщает издание New Inform, руководство компании планирует подвести итоги, кто отправится в Северную столицу, а кто – нет. «Три сотни человек переедут в Петербург, а около сотни – останутся в столице. Работать без Москвы невозможно, нужно сохранить взаимодействие с профильным комитетом и Кабмином», - приводит издание слова Андрея Кибитова.
«Решение о переезде ОСК вызвано желанием минимизировать затраты. Сам переезд уже намечен и начнется в феврале. Отдельно благодарим губернатора Беглова, что по просьбе руководства корпорации было оперативно подобрано здание. Договоры о долгосрочной аренде уже подписаны, занимаемся его обустройством», - подчеркнул Кибитов. Он также отметил, что ближе к концу следующего лета новое здание сможет полноценно заработать, примерно в то же самое время в него переберется и совет директоров ОСК вместе со всеми вице-президентами и другим высшим менеджментом корпорации.
В то же время, как сообщает издание New Inform, руководство компании планирует подвести итоги, кто отправится в Северную столицу, а кто – нет. «Три сотни человек переедут в Петербург, а около сотни – останутся в столице. Работать без Москвы невозможно, нужно сохранить взаимодействие с профильным комитетом и Кабмином», - приводит издание слова Андрея Кибитова.
Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:27