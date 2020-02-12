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Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во рту

Российская актриса театра и кино Настастья Самбурская оригинальным способом заявила, что ищет молодого человека. Звезда опубликовала неординарную фотографию в личном блоге Instagram, на которой она запечатлена с розой во рту.
Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во рту

Как известно, 32-летняя модель и телеведущая почти не раскрывает тайны личной жизни. Но недавно в социальной сети Настасья Самбурская рассказала своим подписчикам о том, что ее бросил молодой человек. К такому грустному сообщению телеведущая подошла с долей юмора и предложила одиноким поклонницам составить ей компанию в ночном клубе, чтобы «сбросить лишние килограммы» так же, как ее «бросил мужчина».

Спустя неделю Настасья Самбурская опубликовала новый снимок с подписью: «Ищу парня. Романтика». Актриса позирует в необычной позе буквально с розой во рту. Подписчики Сети неоднозначно отреагировали на такой кадр и в комментариях оставили более 500 предположений на счет того, «зачем живой цветок класть в рот». Все же, большинство верных поклонников уловили суть, возможно, модель переживает сильный стресс, потому заверили ее, что все наладится, а «достойный мужчина найдется сам».

Настасья Самбурская никак не комментирует свои откровенные заявления, тем самым содействует появлению новых слухов о ее личной жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:55

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