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УАЗ «Патриот» получил новую защиту от ржавчины

Специалисты Ульяновского автозавода постоянно ведут борьбу с одной из самых больших проблем отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» – коррозией. Как утверждают представители компании, УАЗ уже перешел на использование американской технологии и катафорезного грунта нового поколения.
УАЗ «Патриот» получил новую защиту от ржавчины

Отмечается, что благодаря этим изменениями устойчивость металлических поверхностей и других деталей транспортного средства к коррозии удалось повысить в два раза. Кроме всего прочего, «Патриот» отныне выпускается с некоторыми конструктивными изменениями, которые можно назвать дополнительной защитой от ржавчины. Правда, пока это касается лишь версии с АКПП. Как утверждает производитель, теперь в модели по-другому крепятся пластиковые накладки переднего крыла, кроме того, зазор между отдельными деталями был увеличен. Это позволило снизить подверженность данного участка образованию ржавчины.

Чтобы исключить неблагоприятный контакт брызговика с крылом, на заводе также приняли решение заменить фторопластовые проставки на более долговечные и устойчивые металлические оцинкованные заклепки. Наконец, передняя стойка теперь не имеет контакта с крылом, это стало возможным благодаря отказу от изолирующего материала и началу использования выштамповок.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:57

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