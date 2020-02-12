УАЗ «Патриот» получил новую защиту от ржавчины





Отмечается, что благодаря этим изменениями устойчивость металлических поверхностей и других деталей транспортного средства к коррозии удалось повысить в два раза. Кроме всего прочего, «Патриот» отныне выпускается с некоторыми конструктивными изменениями, которые можно назвать дополнительной защитой от ржавчины. Правда, пока это касается лишь версии с АКПП. Как утверждает производитель, теперь в модели по-другому крепятся пластиковые накладки переднего крыла, кроме того, зазор между отдельными деталями был увеличен. Это позволило снизить подверженность данного участка образованию ржавчины.Чтобы исключить неблагоприятный контакт брызговика с крылом, на заводе также приняли решение заменить фторопластовые проставки на более долговечные и устойчивые металлические оцинкованные заклепки. Наконец, передняя стойка теперь не имеет контакта с крылом, это стало возможным благодаря отказу от изолирующего материала и началу использования выштамповок.