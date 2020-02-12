Ученые: Вирус ящура поможет в лечении рака поджелудочной железы





Ученые проводили испытания действия белка из вируса ящура на мышах. Они показали, что с его помощью избавили грызунов от рака поджелудочной железы, а также продлили длительность жизни животных. Исследователи особое внимание уделили пептиду или фрагменту белка VP1 в вирусе ящура. Он должен бороться с белком ΑvΒ6, обнаруженном на поверхностях клеток рака. В последствие ученым удалось разработать лекарственное средство, в котором комбинируется VP1 и сильный препарат против рака тезирин. После приема такого лекарства по два раза в неделю в течение 5 недель ученые обнаружили абсолютное исчезновение опухолей у мышей.Рак поджелудочной железы развивается практически бессимптомно вплоть до 4 стадии. В случае позднего обнаружения шансы больного на выживание составляют 3-4%. Поэтому, по мнению экспертов, необходимо дождаться результатов исследования влияния белка из вируса ящура на подобное заболевание у людей.