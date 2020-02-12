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Участник «Дом-2» Дима Тузов угрожает парню Алёны Рапунцель

Участник скандального телевизионного проекта «Дом-2» Дима Тузов не доверяет новому ухажеру Алены Рапунцель. Об этом он молодому человеку сказал глядя в глаза.

Участник «Дом-2» Дима Тузов угрожает парню Алёны Рапунцель

Как только Дима Тузов переступил порог телестройки, то сразу начал общаться со своей землячкой Аленой Рапунцель. Однако он сразу отметил, что между ним и Аленой исключительно дружба. А вот когда у девушки появился новый молодой человек, то Тузов даже не попытался скрыть тот факт, что испытывает по отношению к нему неприязнь.

Так, Дима Тузов даже его предупредил, что если он обидит Алену Рапунцель, то разборок с ним ему не избежать. По словам Димы, Алена обрадовалась, когда узнала, что теперь есть кому ее защитить.


Напомним, ранее Алена Рапунцель познакомилась с массажистом Денисом Мокроусовым. Ей хватило всего несколько сеансов, чтобы осознать, что это именно тот мужчина, которого она так долго ждала. Ребята обменялись номерами телефонов и сейчас в основном общаются с помощью переписки. Денис Мокроусов намерен в качестве нового молодого человека прийти к звезде проекта «Дом-2» Алене Рапунцель.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:00

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