Участник «Дом-2» Дима Тузов угрожает парню Алёны Рапунцель





Как только Дима Тузов переступил порог телестройки, то сразу начал общаться со своей землячкой Аленой Рапунцель. Однако он сразу отметил, что между ним и Аленой исключительно дружба. А вот когда у девушки появился новый молодой человек, то Тузов даже не попытался скрыть тот факт, что испытывает по отношению к нему неприязнь.Так, Дима Тузов даже его предупредил, что если он обидит Алену Рапунцель, то разборок с ним ему не избежать. По словам Димы, Алена обрадовалась, когда узнала, что теперь есть кому ее защитить.Напомним, ранее Алена Рапунцель познакомилась с массажистом Денисом Мокроусовым. Ей хватило всего несколько сеансов, чтобы осознать, что это именно тот мужчина, которого она так долго ждала. Ребята обменялись номерами телефонов и сейчас в основном общаются с помощью переписки. Денис Мокроусов намерен в качестве нового молодого человека прийти к звезде проекта «Дом-2» Алене Рапунцель.