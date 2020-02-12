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Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим симптомам

Медики из Индии рассказали о том, как распознать депрессию по симптомам, которые носят физический характер. К примеру, одним из самых распространенных является бессонница.
Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим симптомам

Один из важнейших признаков указанного расстройства психики заключается в проблемах с пищеварением, которые приводят к запорам или диарее. Дело в том, что подавление эмоций всегда приводит к нарушениям в работе ЖКТ. В результате основные неприятные симптомы могут сопровождаться еще и тошнотой. Как показали исследования, депрессия также часто связана с ухудшением зрения, так что этот момент тоже следует контролировать. Этот эффект специалисты называют контрастным восприятием, при котором человек видит окружающий его мир словно в тумане.

Еще одним симптомом депрессии является боль в спине, которая со временем усиливается. Неприятные ощущения появляются с самого утра, однако больше всего могут проявить себя уже после обеда. А вот головные боли, которые повторяются не слишком часто, по своей природе могут быть естественным явлением, однако если они становятся тенденцией, можно также заподозрить наличие депрессии.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:19

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