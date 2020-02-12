Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим симптомам
Медики из Индии рассказали о том, как распознать депрессию по симптомам, которые носят физический характер. К примеру, одним из самых распространенных является бессонница.
Один из важнейших признаков указанного расстройства психики заключается в проблемах с пищеварением, которые приводят к запорам или диарее. Дело в том, что подавление эмоций всегда приводит к нарушениям в работе ЖКТ. В результате основные неприятные симптомы могут сопровождаться еще и тошнотой. Как показали исследования, депрессия также часто связана с ухудшением зрения, так что этот момент тоже следует контролировать. Этот эффект специалисты называют контрастным восприятием, при котором человек видит окружающий его мир словно в тумане.
Еще одним симптомом депрессии является боль в спине, которая со временем усиливается. Неприятные ощущения появляются с самого утра, однако больше всего могут проявить себя уже после обеда. А вот головные боли, которые повторяются не слишком часто, по своей природе могут быть естественным явлением, однако если они становятся тенденцией, можно также заподозрить наличие депрессии.
Один из важнейших признаков указанного расстройства психики заключается в проблемах с пищеварением, которые приводят к запорам или диарее. Дело в том, что подавление эмоций всегда приводит к нарушениям в работе ЖКТ. В результате основные неприятные симптомы могут сопровождаться еще и тошнотой. Как показали исследования, депрессия также часто связана с ухудшением зрения, так что этот момент тоже следует контролировать. Этот эффект специалисты называют контрастным восприятием, при котором человек видит окружающий его мир словно в тумане.
Еще одним симптомом депрессии является боль в спине, которая со временем усиливается. Неприятные ощущения появляются с самого утра, однако больше всего могут проявить себя уже после обеда. А вот головные боли, которые повторяются не слишком часто, по своей природе могут быть естественным явлением, однако если они становятся тенденцией, можно также заподозрить наличие депрессии.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:19