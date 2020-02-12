Физики из МГУ обнаружили предсказывающие цунами волны
Физики из МГУ при участии японских партнеров из Университета Кагавы обнаружили в водах океана новый феномен. Он может сигнализировать о приближающемся цунами.
В отчете журнала Journal of Geophysical Research сказано, что группой ученых были исследованы гравитационные волны, которые возбуждаются в толще воды поверхностными сейсмическими. Емкого наименования, показывавшего бы все физические процессы нового открытия, пока не придумали. Исследователи предложили свой вариант: «FGSS waves» (свободные гравитационные волны, возбуждаемые в океане сейсмическими волнами). Один из участников группы, профессор Михаил Носов, рассказал, что команда специально отказалась от словосочетания «предвестник цунами», поскольку по наличию или отсутствию таких волн невозможно рассуждать о скором приближении цунами.
Небольшие колебания уровня вод у суши из-за FGSS waves могут быть неким маркером скорого возникновения этого природного явления. Сейсмические волны тоже сигнализируют об этом. В некоторых ситуациях они могут развивать достаточно сильные колебания - вплоть до возникновения угрозы жизни, но эта проблема требует дополнительного изучения.
Носов добавил: согласно записям, полученным группой глубоководных обсерваторий DONET в разгар землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года, было выявлено, что при нахождении на дне волн Лява и Рэлея в воде образуются гравитационные волны, которые появляются на час раньше, чем таковые природного катаклизма.
Ранее сообщалось о том, что научные сотрудники МГУ создали уникальный материал, который похож на кожу хамелеона.
В отчете журнала Journal of Geophysical Research сказано, что группой ученых были исследованы гравитационные волны, которые возбуждаются в толще воды поверхностными сейсмическими. Емкого наименования, показывавшего бы все физические процессы нового открытия, пока не придумали. Исследователи предложили свой вариант: «FGSS waves» (свободные гравитационные волны, возбуждаемые в океане сейсмическими волнами). Один из участников группы, профессор Михаил Носов, рассказал, что команда специально отказалась от словосочетания «предвестник цунами», поскольку по наличию или отсутствию таких волн невозможно рассуждать о скором приближении цунами.
Небольшие колебания уровня вод у суши из-за FGSS waves могут быть неким маркером скорого возникновения этого природного явления. Сейсмические волны тоже сигнализируют об этом. В некоторых ситуациях они могут развивать достаточно сильные колебания - вплоть до возникновения угрозы жизни, но эта проблема требует дополнительного изучения.
Носов добавил: согласно записям, полученным группой глубоководных обсерваторий DONET в разгар землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года, было выявлено, что при нахождении на дне волн Лява и Рэлея в воде образуются гравитационные волны, которые появляются на час раньше, чем таковые природного катаклизма.
Ранее сообщалось о том, что научные сотрудники МГУ создали уникальный материал, который похож на кожу хамелеона.
Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 16:41