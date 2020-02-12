В Японии хотят разработать систему РЭБ для самоподрыва ракет КНДР





В Минобороны Японии начали разработку нового вооружения, которое позволит бороться с северокорейскими МБР. По словам экспертов, военные собираются нарушать поток данных с командного центра КНДР в случае запуска, таким образом провоцируя самоподрыв ракеты. Известно, что это достигается специальной системой самоуничтожения, которая имеется у каждой боеголовки КНДР. Она активизируется лишь в том случае, если снаряд отклонился от заданного курса.Поскольку оператор управляет баллистической ракетой с помощью телеметрии, то японские ВС рассматривают возможность использования систем РЭБ для её обезвреживания. Кроме того, в случае успешных испытаний новой технологии она смогла бы ограничить способность КНДР проводить испытательные запуски ракет, ведь нарушалась бы слежка за траекторией полета и местом падения. Разработка необходимого оборудования начнется в текущем году, а завершение намечено на 2025 год. Подобная инициатива обойдется бюджету японии в 38 млрд иен, что составляет около 35 млн долларов США.