Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce Now

Как официально сообщили представители NVIDIA, инициатором такого шага были сами разработчики игровых приложений. Стоит отметить, что в мировой релиз «облако» GeForce Now вышло совсем недавно, 5 февраля. Только появившись на новом ресурсе, тайтлы Activision Blizzard были удалены. При этом стоит отметить, что продукты компании многие пользователи приобрели специально для тестового запуска по подписке. Как пишут на форумах геймеров некоторые из пользователей, на сервисе они намеревались пользоваться исключительно программами Call of Duty и Overwatch.Даже в регионах, где игровые приложения отображаются в поиске, для выбора клиента они не доступны. Такая ситуация отмечается, например, в России с ресурсом GFN. После запрета стриминга на GeForce Now станет невозможным сыграть в Diablo 3, Warcraft, StarCraft и другие игры. Подписка на сервис стоила немного, за месяц пользователь платил пять долларов, однако после ухода Activision Blizzard с облачной площадки для многих подписчиков нет смысла далее оставаться на ней. Следует отметить, что, согласно заявлениям NVIDIA, владеющей онлайн-ресурсом, сотрудничество с AB будет продолжаться и дальше.Следовательно, все удаленные игры могут снова появиться в доступе. Кроме того, сервис будет постоянно работать над расширением своей библиотеки, к уже существующим сотням игр будут добавлены еще порядка полторы тысячи проектов. Свое заявление компания подтверждает большим количеством запросов от разработчиков софта. Причина же нынешнего ухода AB из облака не называется, однако, уверены блогеры, владельцев игровых программ не устроили условия сотрудничества с NVIDIA.