Ученые: Макияж во время беременности повышает риск ожирения у ребенка





Во время исследования мочи 629 будущих матерей ученые заметили, что у тех, кто использует косметику, более высокая концентрация бутилпарабена. По словам специалистов, BuP способен ослабить действие генов, которые участвуют в обмене веществ будущих детей. Подобный эффект связан с химическими веществами, которые присутствуют в тональной основе и губной помаде. Ученые думают, что они проникают в кровоток через кожу, а потом в материнскую утробу. Поэтому в научной работе ученых из Германии указано, что дети беременных женщин, которые часто красятся, в первые года жизни склонны к излишнему набору веса.Специалисты провели эксперимент с грызунами, который показал опасность бутилпарабена. Оказалось, что мыши во время развития в утробе, которые подвергались воздействию BuP, после рождения намного больше ели и толстели. Данное вещество применяется в промышленности как консервант, так как имеет антибактериальные и фунгицидные свойства. BuP добавляют в декоративную косметику с большим сроком хранения, например, в тональный крем и помаду.