АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Ученые: Макияж во время беременности повышает риск ожирения у ребенка

Немецкие ученые, которые работают в научно-исследовательском институте Гельмгольца, пришли к выводам, что во время беременности макияж повышает риск появления лишнего веса и ожирения у ребенка. Исследование возглавил доктор Тобиас Полт.

Во время исследования мочи 629 будущих матерей ученые заметили, что у тех, кто использует косметику, более высокая концентрация бутилпарабена. По словам специалистов, BuP способен ослабить действие генов, которые участвуют в обмене веществ будущих детей. Подобный эффект связан с химическими веществами, которые присутствуют в тональной основе и губной помаде. Ученые думают, что они проникают в кровоток через кожу, а потом в материнскую утробу. Поэтому в научной работе ученых из Германии указано, что дети беременных женщин, которые часто красятся, в первые года жизни склонны к излишнему набору веса.

Специалисты провели эксперимент с грызунами, который показал опасность бутилпарабена. Оказалось, что мыши во время развития в утробе, которые подвергались воздействию BuP, после рождения намного больше ели и толстели. Данное вещество применяется в промышленности как консервант, так как имеет антибактериальные и фунгицидные свойства. BuP добавляют в декоративную косметику с большим сроком хранения, например, в тональный крем и помаду.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем…
Ученые: Вирус ящура поможет в лечении рака поджелудочной…
Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда…
Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим…
В РФ в январе продажи Volvo выросли на…
Оксана Самойлова с мужем придумала имя будущему ребенку, но им «пришлось…
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино…
В Великобритании из-за шторма на берег выкинуло огромную тушу неизвестного…
Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным…
Физики из МГУ обнаружили предсказывающие цунами…
В Японии хотят разработать систему РЭБ для самоподрыва ракет…
Вера Брежнева заявила, что они с Константином Меладзе «смеются» над слухами об их…
Канадец сделал из Tesla Model 3…
Ученые: Макияж во время беременности повышает риск ожирения у…
«Лицо скоро треснет»: Машу Распутину раскритиковали из-за увлечения…
Назван ТОП-10 самых дорогих мобильных телефонов в…
Медики перечислили 10 способов, помогающих обмануть…
Светлана Лобода появилась на обложке мартовского номера журнала…
Участник «Дом-2» Дима Тузов угрожает парню Алёны…
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной…
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce…
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с…
"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном…
Пенсионный фонд России подал в суд на Елену…
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую»…
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой…
Просмотреть все новости