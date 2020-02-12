В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки Aurus
Автомобили семейства Aurus, созданные в рамках реализации проекта «Кортеж», как сообщают источники, будут запущены в серийное производство уже в первой половине 2021 года. Между тем, в Москве планируют открыть уже второй по счету шоурум люксовой отечественной марки.
Как пишет пресса со ссылкой на пресс-службу холдинга «Авилон», компания откроет второй шоурум марки Aurus в «Авилон Легенда». В шоуруме все желающие смогут поближе познакомиться с автомобилями нашумевшего семейства Aurus, узнать о возможностях их индивидуализации, условиях покупки и сервисного облуживания.
В продаже новинки будут доступны немногим позднее. С учетом того, что запуск промышленного производства этих автомобилей запланирован только на первую половину следующего года, их доступности для первых покупателей стоит ожидать не ранее второй половины того же года.
Как пишет пресса со ссылкой на пресс-службу холдинга «Авилон», компания откроет второй шоурум марки Aurus в «Авилон Легенда». В шоуруме все желающие смогут поближе познакомиться с автомобилями нашумевшего семейства Aurus, узнать о возможностях их индивидуализации, условиях покупки и сервисного облуживания.
В продаже новинки будут доступны немногим позднее. С учетом того, что запуск промышленного производства этих автомобилей запланирован только на первую половину следующего года, их доступности для первых покупателей стоит ожидать не ранее второй половины того же года.