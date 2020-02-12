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В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки Aurus

Автомобили семейства Aurus, созданные в рамках реализации проекта «Кортеж», как сообщают источники, будут запущены в серийное производство уже в первой половине 2021 года. Между тем, в Москве планируют открыть уже второй по счету шоурум люксовой отечественной марки.

Как пишет пресса со ссылкой на пресс-службу холдинга «Авилон», компания откроет второй шоурум марки Aurus в «Авилон Легенда». В шоуруме все желающие смогут поближе познакомиться с автомобилями нашумевшего семейства Aurus, узнать о возможностях их индивидуализации, условиях покупки и сервисного облуживания.

В продаже новинки будут доступны немногим позднее. С учетом того, что запуск промышленного производства этих автомобилей запланирован только на первую половину следующего года, их доступности для первых покупателей стоит ожидать не ранее второй половины того же года.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:50

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