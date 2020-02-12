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Анна Хилькевич: "В обычной жизни я выгляжу хуже"

Анна Хилькевич показала подписчикам в социальной сети Instagram фотографию на фоне люка. Также звезда комедийного сериала "Универ" рассказала фанатам, что в обычной жизни она выглядит хуже.
Анна Хилькевич: "В обычной жизни я выгляжу хуже"

Недавно Анна Хилькевич вернулась из Таиланда и сейчас радуется выпавшему в России снегу. Актриса опубликовала фото, сделанное на улице. На кадрах звезда "Универа" сфотографирована в яркой кофте, спортивных лосинах и куртке. Ее образ дополняли серьги, броский макияж и светлые угги. В комментарии к опубликованному в Instagram посту знаменитость сообщила, что не смогла удержаться, чтобы не залить в Сеть снимок на фоне люка. Также Анна Хилькевич написала: "И всё-таки как же макияж и одежда меняет людей. Вообще в обычной жизни я выгляжу хуже".

Подписчики поблагодарили актрису за откровенность и отметили, что для них знаменитость всегда выглядит идеально, даже без макияжа и модной одежды. Некоторые поинтересовались, не замерзла ли Анна Хилькевич в таком наряде на улице, на что звезда "Универа" ответила, что ей действительно очень холодно, но она уже привыкла.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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