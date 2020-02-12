Анна Хилькевич: "В обычной жизни я выгляжу хуже"

Недавно Анна Хилькевич вернулась из Таиланда и сейчас радуется выпавшему в России снегу. Актриса опубликовала фото, сделанное на улице. На кадрах звезда "Универа" сфотографирована в яркой кофте, спортивных лосинах и куртке. Ее образ дополняли серьги, броский макияж и светлые угги. В комментарии к опубликованному в Instagram посту знаменитость сообщила, что не смогла удержаться, чтобы не залить в Сеть снимок на фоне люка. Также Анна Хилькевич написала: "И всё-таки как же макияж и одежда меняет людей. Вообще в обычной жизни я выгляжу хуже".Подписчики поблагодарили актрису за откровенность и отметили, что для них знаменитость всегда выглядит идеально, даже без макияжа и модной одежды. Некоторые поинтересовались, не замерзла ли Анна Хилькевич в таком наряде на улице, на что звезда "Универа" ответила, что ей действительно очень холодно, но она уже привыкла.