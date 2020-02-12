В России разрабатывают оружие против гиперзвуковых ракет





По словам экспертов, данная работа является очень актуальной, потому что в Пентагоне ранее рассказали о планах испытать четыре новых гиперзвуковых боеприпаса еще до конца 2020 года. Министерство обороны России в связи с этим приняло решение разработать многофункциональный ракетный комплекс, способный поражать боеприпасы, движущиеся со скоростью выше скорости звука. Такие комплексы в будущем смогут устанавливаться на истребители МиГ-31 и перспективный самолет МиГ-41.Сообщается, что специалистами уже проведен ряд теоретических исследований перед созданием ракеты класса «воздух-воздух» с увеличенной дальностью действия и разделяемой боевой частью. В качестве основного кандидата на эту роль на данный момент называют перспективную ракету серии К-77М.