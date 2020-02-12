Бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова через два года после развода выбросила его вещи





Осенью 2017 года Андрей Гайдулян развёлся со своей женой Дианой Очиловой. За этим процессом наблюдала вся страна, поскольку девушка всегда была рядом с супругом во время его борьбы с онкологическим заболеванием. А позднее сообщила, что Гайдулян перестал ей доверять и начал изменять. Вспоминая о событиях, произошедших за день до того, как её супруг предложил развестись, она рассказала, что узнала о его поездке в Кишинев вместе с любовницей, где они проживали в отдельном номере и заказывали туда шампанское.Спустя 2 года Диана Очилова решила выбросить всё, что ранее принадлежало бывшему супругу. Она сообщила, что обнаружила коробку, где лежали журналы, диски, пистолеты, документы на квартиру. Девушка захотела избавиться от всего с целью очистить квартиру и себя от плохой энергии. Все вещи Андрея Гайдуляна, который уже женился во второй раз на актрисе Александре Велескевич, а также альбом с их общими снимками, Очилова решила выбросить на свалку.