Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла корона»





Напомним, что ранее между Димой Тузовым и Ксюшей Шаповал случился скандал. Все дело в том, что молодой человек разговаривал с Игорем Григорьевым о своих промахах на любовном фронте. Беседу услышала девушка и решила вмешаться в этот разговор, но в итоге наткнулась на агрессию со стороны сильного пола.Дима Тузов сказал, что с Игорем Григорьевым они обсуждали возможность его отношений с Катей Скалон. По его словам, он сразу сказал Игорю, что у них не получится создать пару. В итоге влезла Шаповал, которая сказала, что засаживать Игоря не стоит. В итоге все вышло именно так, как говорил ранее Тузов.Дима отметил, что Ксюша уже извинилась, так как была абсолютно неправа. Однако он уверен, что подобное поведение она себе позволила из-за своих отношений с ведущим «Дом-2» Владом Кадони.К слову, за последние несколько дней на шоу только и говорят о том, что у Влада Кадони и Ксюши Шаповал роман, хотя они еще и не сказали официально об этом.