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Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла корона»

Участник проекта «Дом-2» Дима Тузов прокомментировал свой скандал с Ксюшей Шаповал. Мужчина уверен, что девушка была не права, и она не имела права лезть в разговор мужчин. Он заверяет, что Шаповал позволяет себе такое поведение из-за отношений с Владом Кадони.

Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла корона»

Напомним, что ранее между Димой Тузовым и Ксюшей Шаповал случился скандал. Все дело в том, что молодой человек разговаривал с Игорем Григорьевым о своих промахах на любовном фронте. Беседу услышала девушка и решила вмешаться в этот разговор, но в итоге наткнулась на агрессию со стороны сильного пола.

Дима Тузов сказал, что с Игорем Григорьевым они обсуждали возможность его отношений с Катей Скалон. По его словам, он сразу сказал Игорю, что у них не получится создать пару. В итоге влезла Шаповал, которая сказала, что засаживать Игоря не стоит. В итоге все вышло именно так, как говорил ранее Тузов.

Дима отметил, что Ксюша уже извинилась, так как была абсолютно неправа. Однако он уверен, что подобное поведение она себе позволила из-за своих отношений с ведущим «Дом-2» Владом Кадони.


К слову, за последние несколько дней на шоу только и говорят о том, что у Влада Кадони и Ксюши Шаповал роман, хотя они еще и не сказали официально об этом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:44

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