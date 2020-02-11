Автоэксперты назвали способы устранения запотевания стекол в салоне машины





Частой проблемой как для начинающих водителей, так и для автовладельцев со стажем является запотевание стекол в машине. Кроме ухудшения обзора, это приводит также к скоплению влаги в салоне транспортного средства. Исправить ситуацию советуют, используя обычный картофель, натерев им поверхность стекол. Кроме такой «овощной» процедуры обрабатывать стекла можно пеной для бритья, это обеспечит несколько дней отсутствия проблем.Также подойдет смесь из глицерина и водки, если же водитель желает избежать резкого запаха спиртного в салоне, то советуется положить носок с наполнителем для туалета котов. Не менее интересной рекомендацией является обычный пепел от сигарет или табак. Его следует вытряхнуть на тряпку и затем протереть им стекла в автомашине.