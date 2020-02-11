Эксперт дал советы по езде и уходу за автомобилем зимой





Специалист назвал 10 пунктов, соблюдая которые, можно избежать проблем на скользкой трассе или улицах города. Надо вовремя менять летние покрышки на зимние, причём это должно быть выполнено, невзирая на благоприятные прогнозы. Не следует забывать об аккумуляторе, его состояние нужно периодически проверять, особенно после стоянки машины на морозе ночью. Надо контролировать уровень «незамерзайки» в бачке стеклоомывателя, рекомендуется также иметь в багажнике одну запасную ёмкость с данным составом. Надо держать в порядке запасное колесо, то же относится к насосу, домкрату и буксирному тросу. Следует иметь под рукой электрокабели для «прикуривания», лопатку для снега, скребок и щётку для очистки кузова. Замки дверей и багажника нужно смазывать специальным составом. Крайне важно иметь в кармане механический ключ для открытия дверей, так как при севшем аккумуляторе это будет единственной возможностью попасть в салон.Следует одеваться по погоде и быть предельно внимательным за рулём. Эксперт не советует резко маневрировать, необходимо также соблюдать нужную дистанцию. Находясь в дороге, не нужно подъезжать близко к неочищенным от снега машинам.