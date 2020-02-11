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Будущий супруг MARUV Александр Корсун при знакомстве принял певицу за девушку по вызову

MARUV посетила утренний эфир на «Новом радио», где поделилась интересным эпизодом знакомства с будущим супругом. Как сказала певица, сначала Александр Корсун принял ее за девушку по вызову.
Будущий супруг MARUV Александр Корсун при знакомстве принял певицу за девушку по вызову

По словам молодой артистки, тогда она была облачена в блестящий леопардовый наряд, поэтому в стриптиз-клубе, где работала звезда, будущий муж принял ее за проститутку. Тем не менее молодой человек понравился MARUV, при этом ее не смутили его шутки. Вскоре молодые люди начали встречаться. Со временем знаменитость перестала посещать шумные вечеринки и уволилась с работы в клубе, сосредоточившись на музыкальной карьере. В 2019 году жена Александра Корсуна одержала победу в финале отбора на конкурс «Евровидение», но не смогла на него поехать, поскольку по политическим причинам Украина отказалась посылать на мероприятие своих участников.

Песня MARUV под названием Drunk Groove стала первой во всех украинских чартах. Кроме этого, в российском топе оказалась и другая композиция певицы – Focus on Me, а трек Siren Song эксперты поместили в 3 первые топа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:55

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