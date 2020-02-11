Магазины открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного iPhone 9





Дизайнеры раззадоривают пользователей выходом многочисленных рендеров. Некоторые производители уже начали проектировать и выставлять на продажу чехлы для iPhone 9. Создаются они на основании утечки информации о новинке в Сеть. Такая схема работы весьма распространена, так как сразу после выхода iPhone SE 2 многие компании смогут предложить пользователям широкий выбор чехлов для нового смартфона.Предзаказы на чехлы для iPhone 9 можно оформить на таких известных сайтах как Amazon, Totallee и Alibaba. Данных о том, когда корпорация Apple официально презентует новый гаджет, пока нет. Возможно, это произойдет в следующем месяце, хотя старт продаж может быть отсрочен из-за вспышки коронавируса. Дело в том, что все заводы, которые производят iPhone 9, были вынуждены временно закрыть.Разработчики оснастили iPhone SE 2 дисплеем на 4,7 дюйма, новым процессором A13 и кнопкой Touch ID. Стоимость ожидаемого гаджета весьма приемлема и составляет 399 долларов.