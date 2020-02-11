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Магазины открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного iPhone 9

Многие пользователи ждут, когда выйдет новинка «яблочной» корпорации - iPhone 9 или iPhone SE 2. Некоторые магазины уже открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного гаджета.
Магазины открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного iPhone 9

Дизайнеры раззадоривают пользователей выходом многочисленных рендеров. Некоторые производители уже начали проектировать и выставлять на продажу чехлы для iPhone 9. Создаются они на основании утечки информации о новинке в Сеть. Такая схема работы весьма распространена, так как сразу после выхода iPhone SE 2 многие компании смогут предложить пользователям широкий выбор чехлов для нового смартфона.

Предзаказы на чехлы для iPhone 9 можно оформить на таких известных сайтах как Amazon, Totallee и Alibaba. Данных о том, когда корпорация Apple официально презентует новый гаджет, пока нет. Возможно, это произойдет в следующем месяце, хотя старт продаж может быть отсрочен из-за вспышки коронавируса. Дело в том, что все заводы, которые производят iPhone 9, были вынуждены временно закрыть.

Разработчики оснастили iPhone SE 2 дисплеем на 4,7 дюйма, новым процессором A13 и кнопкой Touch ID. Стоимость ожидаемого гаджета весьма приемлема и составляет 399 долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:37

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