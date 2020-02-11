Автоэксперты рассказали об особенностях УАЗ-3128 “Астеро”





Недавно в Сети решили вспомнить несколько моделей отечественного автопрома, которые были незаслуженно забыты. Среди них особенно отличился внедорожник УАЗ-3128 "Астеро", который имел необычную для того времени комплектацию - пластиковую кабину, кожаное покрытие салона, климат-контроль и даже качественную магнитолу. Автомобиль был создан при руководстве конструктора Геннадия Хаинова, который также предоставил своему проекту три двигателя на выбор: 2,28-литровый мотор на 150 л. с., 2,9-литровую установку на 100 л. с. и 4,2-литровый агрегат на 147 л. с.Известно, что сама новинка дебютировала в Москве на автовыставке 1994 года, а её мелкосерийное производство утвердили на 57-м экспериментальном предприятии в Санкт-Петербурге. Немногим позже к процессу присоединился завод в Чите. Несмотря на подобные усилия и хороший старт, за все время удалось выпустить лишь 30 единиц. В самом АвтоВАЗе так и не проинформировали о причине остановки конвейера, ведь новая модель могла бы составить приличную конкуренцию классической "Ниве" и УАЗ "Патриот".